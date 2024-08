Bislang musste die Fußball-Community bei ausschließlich im Web verbreiteten Spielen auf eine Live-Untertitelung verzichten. Denn technisch live erstellte Untertitelungen im Netz sind bislang eine große Herausforderung, um sie Menschen mit Hörbehinderung nutzergerecht zugänglich zu machen. Mithilfe von KI wird der MDR jetzt erstmals mit einer Live-Untertitelung im Fußball an den Start gehen. Mit diesem neuen und zusätzlichen Angebot möchte der Mitteldeutsche Rundfunk seine digitale Barrierefreiheit weiter ausbauen und stärken und so auch exklusiv im Web publizierte Angebote in ihrer ganzen Vielfalt für hörbehinderte Menschen aufbereiten.