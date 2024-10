Bitte melden Sie Ihr Kommen und Interviewwünsche bis zum 28. Oktober 2024 an: www.mdrevents.de/Medieneinladung-Grad°wanderung

Als eine der weltweit führenden Klimawissenschaftlerinnen wird Friederike Otto ihre Expertise mit einem Input und als Podiumsgast in den Abend einbringen: Welche Rolle spielte der Klimawandel bei den verheerenden Überschwemmungen in Zentraleuropa vor wenigen Wochen, welche beim Hurrikan Helene, der Ende September mehr als 200 Todesopfer in den USA forderte? Die von ihr maßgeblich geprägte und entwickelte Attributionsforschung kann genau darauf Antworten liefern. Zudem wird sie über die Zusammenhänge von Extremwetter, Klimawandel und Biodiversität genauso sprechen wie über die kommunikativen Herausforderungen des Themas.