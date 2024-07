Zum 60. Geburtstag der Sportlegende gratuliert der MDR am 21. Juli mit einer Sondersendung in SPORT IM OSTEN am Sonntag ab 18:05 Uhr. Gefeiert wird standesgemäß in seinem Hotel in Oberwiesenthal.



Zu Wort kommen nicht nur Jubilar Jens Weißlog und seine Familie, sondern auch ehemalige Weggefährten, wie Manfred Deckert oder Falko Weißpflog, die an die goldenen sportlichen Zeiten und auch an die eine oder andere Marotte des Flugadlers aus dem Erzgebirge erinnern. Zudem gratulieren ehemalige Konkurrenten, aber auch prominente Fans aus der Ferne.