In der Reihe im Web und im Radio geht es um die Herausforderungen für die Kunstmuseen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie neue Wege und tragfähige Konzepte für die Zukunft, aber auch um den gesellschaftlichen Wert der bildenden Künste. An der Befragung des MDR ist auch das Museumspublikum mit gut 19.000 Stimmen aus ganz Mitteldeutschland beteiligt.

Angesichts der vergangenen Corona-Pandemie und anhaltender gesellschaftlicher Umbrüche stellt sich die Frage: Wo stehen mitteldeutsche Kunstmuseen im Jahr 2024? MDR KULTUR wird diese Frage zusammen mit den Direktorinnen und Direktoren mittelgroßer bis großer Kunst- und Kulturmuseen, die über eine eigene Kunstsammlung verfügen, eingehend betrachten. Von allen 34 betreffenden Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben 26 an der Museumsbefragung teilgenommen.

Die Ergebnisse der Befragungen veröffentlicht MDR KULTUR ab 30. Juli bis Ende August. Vertiefende Hintergründe zu den Daten wird der MDR in Online-Artikeln, Nachrichten, Radio-Reportagen sowie in der MDR Aktuell App veröffentlichen. Darüber hinaus bietet MDR KULTUR parallel zu der Berichterstattung auch Publikums-Empfehlungen zur Museumslandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an. So erfahren die Nutzerinnen und Nutzer des Mitteldeutschen Rundfunks, welche Kunstmuseen es in den drei Ländern gibt, welche Sonderausstellungen man derzeit anschauen kann und wo die wichtigsten Werke der Kunstgeschichte hängen.