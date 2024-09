Coaching und Konzerte mit Voces8 sind für die 11-jährige Phoebe, die erstmals im Chorlager ist, grandios – doch das Ferienlager-Feeling ist mindestens genauso spannend für sie. Seit sie mit fünf Jahren in den Chor kam, begleitet sie dieser schon ihr halbes Leben lang. Pro Woche hat sie zwei Proben, was für die Gymnasiastin zwar ein ordentliches Pensum ist, aber das Singen und die musikalische Ausbildung hat sie nie als anstrengend empfunden.

Für den 15-jährigen Anton ist das Konzert im Halberstädter Dom besonders aufregend. Zusammen mit anderen Jugendlichen des MDR-Kinderchores hat er ein Lied geschrieben, das hier aufgeführt wird: „Identity“ beschreibt, mit welchen Gedanken, Fragen und Zweifeln sie ihren Platz in der Welt suchen. Für Chorleiter Alexander Schmitt ist es wichtig, dass sich die Chormitglieder einbringen und dass zwischen den klassischen Stücken von Voces8 ein eigenes gesungen wird. Die Zusammenarbeit mit dem Spitzenensemble Voces8 ist für den MDR-Kinderchor eine neue und wertvolle Erfahrung – mündet sie doch in einem Konzert, auf das die Kinder zu Recht stolz sein können.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können visuell durch unterschiedliche Locations und Musik-Stile wandern: Mit dabei sind das MDR-Sinfonieorchester mit einem Open-Air-Konzert im Europa-Rosarium in Sangerhausen zur Eröffnung des Musiksommers 2024, der MDR-Kinderchor im Kloster Altzella Nossen und der MDR-Rundfunkchor in der Torgauer Stadtkirche; Schauspieler und Sänger Max Müller lässt die Scheune in Seggerde beben, und in der Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg bringen die Popsängerinnen Stefanie Heinzmann und Hanna Rautzenberg mit dem Takeover Ensemble Klassik und Pop zueinander.