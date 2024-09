Bildrechte: MDR/Mia Media

MDR | 30.09.2024 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „AfD-Erfolg in der Platte in Dresden – arm wählt rechts?“

Hauptinhalt

30. September 2024, 10:38 Uhr

Gorbitz ist ein Plattenbaugebiet am Stadtrand von Dresden. Die AfD hat in diesem Stadtteil die besten Ergebnisse der sächsischen Landeshauptstadt eingefahren: 36 Prozent. In manchen Straßenzügen sind es sogar 50 Prozent. Warum ist das so? Wählt arm rechts? Diesen und mehr Fragen geht die neue „exactly“-Folge „AfD-Erfolg in der Platte in Dresden – arm wählt rechts?“ nach – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek sowie auf dem YouTube-Kanal MDR Investigativ.