MDR | 14.10.2021 „Ich, Ede!": MDR/rbb-Co-Produktion zeichnet Leben der Trainerlegende Eduard Geyer nach

03. Oktober 2024, 10:00 Uhr

Am 7. Oktober 2024 feiert Trainerlegende Ede Geyer seinen 80. Geburtstag. Der Film „Ich, Ede!“ beleuchtet das spannende und kontroverse Leben von Eduard Geyer, der als Fußball-Trainer Erfolge feierte, aber auch wegen seiner Stasi-Vergangenheit in der Kritik steht. Zu sehen ist der Film am 6. Oktober 2024 im MDR-TV und rbb Fernsehen, jeweils um 22.20 Uhr, sowie in der ARD Mediathek.