Auszug aus der Laudatio: „Mit der Angst ist das so eine Sache. Sie hin und wieder zu haben, ist völlig normal. Doch wenn sie zu groß wird, lähmt sie. Wie schön wäre es da, mit Superkräften Ängste zu überwinden – denkt sich zumindest die Hauptfigur unseres Gewinnerfilms, ein Junge mit einer Gehbehinderung und vielen Problemen. In einer Zeit, in der Ängste immer öfter zu Panikattacken werden und Psychologen lange Wartelisten führen, kommt dieser Film genau richtig. Er erzählt dramaturgisch exzellent, bunt und mit großer Spielfreude und wird so zu einer filmischen Lektion in Lässigkeit. Die Botschaft: Deine Ängste werden beherrschbar, wenn Du Dich Ihnen stellst und Dich dabei selbst nicht zu wichtig nimmst. Genau das tut der Hauptdarsteller im Laufe des Films und wird so zum wahren Superhelden. Überraschenderweise ohne Kostüm. Er zeigt einfach, was gar nicht so einfach ist. Er zeigt sich selbst mit seiner Angst. Die Jury vergibt in diesem Jahr den MDR-Preis für den ‚Besten besonderen Kinderfilm international‘ an einen vielschichtig-lebensklugen Film für die ganze Familie.“