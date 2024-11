Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Christin Bohmann eine erfahrene, engagierte und empathische Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für die Position der MDR-Chefredakteurin gewinnen. Als Redaktionsleiterin von MDR Aktuell Online hat Christin Bohmann das heutige Online-Nachrichtenangebot des MDR in ihrer Verantwortung von der Website über die App bis zum MDR-Text und Social Media maßgeblich weiterentwickelt und mit entscheidenden Impulsen zum digitalen Wandel des MDR beigetragen. Sie besticht operativ und strategisch durch exzellentes Fachwissen, hohe Innovationskraft, Nachrichtenkompetenz und Führungsstärke. Christin Bohmann ist intern wie extern in hohem Maße anerkannt und in der Medienbranche gut vernetzt.“