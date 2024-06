Bildrechte: IMAGO / Nicolo Campo

Als besonderes Highlight verlost MDR JUMP außerdem Tickets für vier Spiele der Euro 2024 in der „Morningshow“ mit Sarah und Lars. Weitere Informationen dazu und das komplette Bühnenprogramm von MDR JUMP gibt es auf mdrjump.de.



Am 20./23./29. Juni sowie am 9. Juli ist MDR SACHSEN – Das Sachsenradio vor Ort: Sportmoderator Patrick Fritzsche ist mit verschiedenen Gästen im Gespräch, z. B. am 23. Juni mit Profi-Schiedsrichter Richard Hempel und Spielerinnen von RB Leipzig am 29. Juni. Musikalisch begrüßt er am 20. Juni Kitty sowie Daisy & Lewis, am 23. Juni Spider Murphy Gang, am 29. Juni LaBrassBanda und am 9. Juli Die Prinzen auf der Bühne.