Zur 33. Auflage des Musiksommers stehen die traditionsreichen MDR-Ensembles im Fokus, denn die Geburtsstunde ihrer Vorläufer jährt sich 2024 zum 100. Mal. Sie präsentieren sich mit unterhaltsamer Kammermusik, großer Sinfonik und hochkarätiger Vokalmusik. Zudem bereichern Gaststars von Rafal Blechacz, Stefanie Heinzmann, Max Müller, Katja Riemann bis Voces8 das Festival.

Erstmals komplett im August präsentiert sich der MDR-Musiksommer kompakt und klangstark: Das Festival bereist 24 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter Kirchen, historische Konzertsäle und malerische Schlossparks. Programmlich im Fokus stehen der MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester, denn 2024 feiern sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Gemeinsam sind beide Ensembles mit geistlichen Werken u. a. in der St.-Afra-Kirche Meißen zu erleben, einer der vier neuen Spielstätten. Premiere feiert das Festival auch im Schlosspark Lichtenwalde, im Ballsaal "Goldener Löwe" in Hainichen und auf dem Landesgartenschau-Gelände in Bad Dürrenberg. Für Mitte August lädt der MDR-Musiksommer zu einem musikalischen Fest im zauberhaften Park von Kloster Altzella bei Nossen ein. Geboten werden im historischen Ambiente musikalische Finessen, u.a. vom MDR-Kinderchor, sowie ein abendliches Wandelkonzert im illuminierten Garten. Den Schlusspunkt setzt am 31. August das MDR-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Dennis Russell Davies mit Anton Bruckners 8. Sinfonie im Congress Centrum Suhl. Dieses Konzert stellt – gleichzeitig mit der Wiederholung der Aufführung am 4. September in Leipzig – den Auftakt für die neue Konzertsaison 2024/2025 dar.

Facettenreich: Die MDR-Ensembles beim MDR-Musiksommer

Zurück zu seinen Ursprüngen in den 1920er Jahren begibt sich das MDR-Sinfonieorchester im Jubiläumsjahr mit dem Programm „Heute Nacht oder nie“, das in Ilmenau und Aschersleben die Zeit von Operette, Revue und Film lebendig werden lässt. Der MDR-Rundfunkchor setzt mit seinem Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann in Magdeburg und Torgau ganz auf die berührende Kraft der Romantik.

Unterhaltsame Kammermusikkonzerte beim MDR-Musiksommer

Neben den Konzerten auf großer Bühne bieten die MDR-Ensembles beim MDR-Musiksommer auch in kleineren Formationen große Konzerterlebnisse an attraktiven Spielorten. Neun Kammerkonzerte laden dazu ein, spannende Programme zu entdecken: So führt ein Quartett um MDR-Soloflötist Christian Sprenger gemeinsam mit Schauspieler Günter Schoßböck eine Kompaktversion von Mozarts Zauberflöte auf, während das Programm „Tenor!“ vier Chorsolisten brillieren lässt. Das BlechBläserCollegium Leipzig sorgt mit Werken von Wagner bis Gershwin für vergnügte Abende.

Von Renaissance bis Pop und Soul: Vielfältige Programme mit Stargästen

„Wiener Charme“ verspricht Sänger und Schauspieler Max Müller an einem ungewöhnlichen Spielort, im Konzertstall in Seggerde. Weitere Prominente sind die Schauspielerin Katja Riemann in Gera, die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann mit einem Crossover-Programm in der Rotkäppchen Erlebniswelt Freyburg. In Nordhausen ist mit Voces8 und ihrem Programm „Draw on Sweet Night“ mit Musik von Thomas Tallis bis Max Reger und Arvo Pärt am 2. August im Dom Nordhausen eine der weltbesten A-cappella-Formationen zu hören.

Regionale Wochenenden und viel Berichterstattung auf allen Kanälen

Besucherinnen und Besucher können mit den sogenannten regionalen Wochenenden gleich mehrere Konzerte an einem verlängerten Wochenende hören. Damit ist es den Gästen möglich, einzelne Regionen besonders intensiv zu entdecken, ohne lange Anreisen zu einzelnen Spielstätten in Kauf nehmen zu müssen.

Zudem werden MDR KULTUR und MDR KLASSIK das Festival multimedial in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek sowie im Web, Radio und TV begleiten und das Konzertgeschehen in Mitteldeutschland mit Geschichten und Porträts abrunden. Unter anderem gibt es am 19. September ab 22.40 Uhr zwei Konzerte aus dem MDR-Musiksommer im MDR-Fernsehen. Online sowie größtenteils auch in der ARD Audiothek werden u.a. das Eröffnungskonzert und das Abschlusskonzert übertragen.

Über den MDR-Musiksommer

Der MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. 2024 präsentiert sich das Festival erstmals komplett im August. Mit dem neuen kompakten Festivalzeitraum soll noch mehr Publikum in und aus der Region angezogen werden.

Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar