Bildrechte: MDR

„Transformer“: MDR startet Doku-Reihe zur Europawahl über Menschen Osteuropas im Umbruch – ab sofort in der ARD Mediathek

Hauptinhalt

31. Mai 2024, 13:31 Uhr

„Transformer – Momente, die alles verändern“, so heißt eine neue Doku-Reihe, die ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen ist. Darin erzählen Menschen aus Osteuropa von ihren ganz persönlichen Wendepunkten im Leben. Die Reihe zur Europawahl gewährt einen tiefgründigen Blick auf den Alltag in Regionen Europas, die geprägt sind von Umbrüchen, Traditionen und Wandel. Mit dem neuen Format für die ARD Mediathek unterstreicht der MDR seine langjährige Osteuropa-Kompetenz im Senderverbund.