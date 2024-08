Bildrechte: MDR/Stephan Flad

MDR | 13.08.2024 Aktuell und inklusiv: MDR macht alle Wahlsendungen für Menschen mit Sinnesbehinderung barrierefrei

Mit mehr als 850 Minuten in Deutscher Gebärdensprache (DGS), zahlreichen Angeboten in Leichter Sprache (LS) und umfassender Untertitelung (UT) informiert der MDR Menschen mit Sinnesbehinderung zu den kommenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Damit bietet die Dreiländeranstalt erstmals alle ihre Wahlsendungen rund um den 1. September barrierefrei an.