Tipps: Es ist sehr wichtig, dass die Eischneemasse (Baisermasse) schön steif aufgeschlagen wird. Sonst hat der Teig zu wenig Luft in sich und die Pfannkuchen fallen beim Backen zusammen.



Ob der Eischnee (Baisermasse) fertig ist, also eine feste Konsistenz hat, kann man feststellen, wenn man die Schüssel vorsichtig umdreht. Der Eischnee in der Schüssel sollte unbeweglich bleiben, ohne Flüssigkeit abzugeben. Ein weiterer Test besteht darin, die Schneebesen des Mixers herauszuheben, dann sollten sich kleine Spitzen bilden. Alternativ kann man auch eine Schnittprobe machen, indem man mit einem Messer in den Eischnee einschneidet. Wenn der Schnitt sichtbar bleibt, ist der Eischnee fertig.