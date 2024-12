Widerstand gegen NS-Regime Dietrich Bonhoeffer: Von Hoffnung in Todesnähe

30. Dezember 2024, 10:30 Uhr

Zum Jahreswechsel wird es in vielen Gottesdiensten wieder gesungen: das Lied "Von guten Mächten treu und still umgeben". Der Text stammt von Dietrich Bonhoeffer. Die Zuversicht, die er ausstrahlt, scheint auf den ersten Blick nicht zur momentanen Situation zu passen: Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten. Aber auch nach dem Anschlag in Magdeburg ist der Schock noch immer groß. Unter solchen Bedingungen ist es nicht gerade leicht, von Hoffnung zu sprechen. Doch selbst in noch viel düstereren Zeiten war Hoffnung möglich.