07. November 2024, 10:00 Uhr

Viel ist derzeit von Spaltungen in der Gesellschaft die Rede – dass das kein neues Phänomen ist, daran erinnerte der Reformationstag Ende Oktober. Schon vor gut 500 Jahren entzweiten sich Protestanten und Katholiken. Doch in den heutigen aufgeheizten Debatten wollen die Kirchen mit ihren Akademien für einen respektvollen Dialog sorgen. Jetzt denken sie in Sachsen darüber nach, ihre Kräfte zu bündeln und deutschlandweit die erste ökumenische Akademie zu gründen.