Im Mai und im Juni gibt's das Riverboat mit Blick auf den historischen Liegeplatz des Talk-Kutters: Vor der Brühlschen Terrasse und der historischen Skyline! Riverboat sendete bis zum Jahr 2000 aus Dresden – nach 18 Jahren kehrt das MDR Talk-Flaggschiff zurück an die Elbe. Für vier Ausgaben laden wir uns Gäste in die Bel-Etage des Sächsischen Ministeriums für Finanzen ans Elbufer mit wunderschönem Blick auf die Frauenkirche ein. Frühling in Elbflorenz – was kann es Schöneres geben?