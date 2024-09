An Tourismus ist in dem Kurort Lądek Zdrój/Bad Landeck momentan nicht zu denken. Fast an jedem Gebäude sind die immensen Zerstörungen durch die Flutwelle sichtbar. "Fünf von über 160 Gemeinden in der Woiwodschaft Niederschlesien haben langfristige Probleme nach dem Hochwasser", sagt Jakub Feiga, Direktor der Niederschlesischen Tourismusorganisation. Für die Aufbau- und Aufräumarbeiten werden die Menschen in der Region viele Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen. Einige Bahnstrecken in der östlichen Region im Glatzer Bergland sind zerstört. Bahnverbindungen die nicht möglich sind, werden durch Busse ersetzt.