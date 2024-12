Den Karpfen abspülen und trocken tupfen. Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Den Fisch mit Salz und Pfeffer von innen wie außen gut würzen und einreiben. In die Bauchhöhle etwas Rosmarin, Thymian und einen Spritzer Zitrone hineingeben.



Das Gemüse in walnussgroße Stücke schneiden, mit Salz, Pfeffer, Honig, etwas Knoblauch und abermals einen Spritzer Zitrone abschmecken, vermengen und anschließend in eine feuerfeste Kokotte oder Auflaufform geben.



Den Fisch auf das Gemüse setzen und in den Ofen bei 180 Grad für ca. 40-45 Minuten schieben. Zwischen drin immer wieder mit dem entstehenden Bratenfond übergießen.



Für die Rieslingsauce eine Zwiebel in feine Würfel schneiden und in Butter glasig anschwitzen. Riesling hinzugeben und um 2/3 reduzieren lassen. Nun Fischfond, Sahne, Knoblauch, Salz, Pfeffer, einen Zweig Thymian und Rosmarin hinzugeben und abermals ca um die Hälfte reduzieren lassen.



In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, in passende Form schneiden und in reichlich Salzwasser kochen. Anschließend abseihen. Nun etwas Gemüsebrühe in den Topf geben, in etwa die gleiche Menge an Butter hinzufügen und aufkochen lassen. Nun die Kartoffeln wieder in den Topf geben, in dem Butterfond schwenken und sobald es anfängt Bindung zu bekommen, die Petersilie hinzufügen.



Zum Fertigen der Sauce Crème fraîche einrühren und mit einem Spritzer Zitrone abschmecken.

Nun den Fisch aus dem Ofen nehmen, kurz entspannen lassen und anschließend genießen.