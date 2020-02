Wirbel um den SemperOpernball - die Zusammenfassung

SemperOpernball-Chef Frey überreicht den St.-Georgs-Orden an den ägyptischen Diktator el-Sisi. Bildrechte: dpa

Alles begann mit einem höchst umstrittenen Mann: Dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi wurde im Vorfeld des SemperOpernballs der St.-Georgs-Orden verliehen. SemperOpernball-Chef Hans-Joachim Frey war für die Preisübergabe sogar nach Kairo gefolgen. Auf dem Opernball am 7. Februar sollte die Preisübergabe Teil des Programms sein. Das Problem: al-Sisi werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Amnesty International spricht von Zehntausenden Inhaftierten in Ägypten. "Schwere Verbrechen wie Folter und andere Misshandlungen sind an der Tagesordnung", so die Menschenrechtsorganisation weiter.