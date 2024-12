Die Thüringerin profitierte wie auch die spätere Siegerin Laura Nolte vom Renn-Aus der Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die auf Platz drei liegend im zweiten Lauf Ausfahrt Kreisel stürzte. Nolte sagte später bei SPORT IN OSTEN: "Ich hoffe, ihr ist nichts passiert und dass sie morgen wieder fit an den Start gehen kann." Über ihren Triumph konnte sich Nolte dennoch freuen. "Ich bin sehr zufrieden. Voll schön mit einem Sieg in die Saison zu starten." Am Sonntag (8. Dezember 2024) tritt sie in Altenburg, genau wie Buckwitz auch im Zweierbob an und dürfte wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden.