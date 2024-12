Biathlon Voigt fehlt angeschlagen auf Schalke

Vanessa Voigt muss wegen Krankheit auch für das Biathlon-Showevent auf Schalke am Samstag (28. Dezember) passen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag (27. Dezember) mitteilte, werde stattdessen Anna Weidel gemeinsam mit Justus Strelow aus Dippoldiswalde im Team Deutschland II an den Start gehen.

Voigt hatte zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme bereits auf den Massenstart beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand verzichten müssen. Zuvor war die Biathletin aus Schmalkalden in diesem Winter zweimal aufs Podest gelaufen - jeweils in Verfolgungsrennen. Mit der Staffel hatte sie zudem in Hochfilzen triumphiert. Im Gesamtweltcup belegt Voigt derzeit Rang fünf.