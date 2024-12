Der Sachse gewann am Samstag (7. Dezember) im Zweier zusammen mit seinem explosiven neuen Anschieber Simon Wulff den Weltcup-Auftakt in Altenberg und verwies Lochner mit dessen Anschieber Georg Fleischhauer mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Rang. Youngster Adam Ammour komplettierte zusammen mit seinem Bruder Issam das Podium auf Rang drei.

Friedrich harmonierte auf seiner Heimbahn im Erzgebirge sofort bestens mit Wulff, der im Sommer aus der Leichtathletik in den Eiskanal gewechselt war - und Friedrich gleich im ersten Lauf den Startrekord (5.07 Sekunden) in Altenberg besorgte. Das Duo bestätigte im zweiten Lauf den starken Start und brachte die Führung sicher ins Ziel. "Das war eine richtige gute Perfomance von uns heute", sagte Friedrich: "Wir sind zufrieden. So kann es weitergehen."