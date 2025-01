Die 30-Jährige vom BRC Thüringen wurde gemeinsam mit Anschieberin Neele Schuten am Sonntag (12. Januar) auf der einzigartigen Natureisbahn in der Schweiz Dritte. Der Sieg ging zum ersten Mal in dieser Saison an Kim Kalicki (mit Leonie Fiebig), die nach zwei Läufen 0,42 Sekunden schneller als Buckwitz war. "Wir haben hier durch die Bank weg alle eine gute Leistung gezeigt. So kann es weitergehen", sagte Kalicki, die 2023 an gleicher Stelle Weltmeisterin geworden war.

Nolte neue Führende im Gesamtweltcup

Amtierende Weltmeisterin ist Buckwitz. Am vergangenen Wochenende hatte sie in Winterberg sowohl die Rennen im Mono-, als auch im Zweierbob gewonnen. In St. Moritz legte sie in beiden Läufen die beste Startzeit hin, verlor aber vor allem finalen Durchgang im Eiskanal die nötige Zeit. Damit verlor sie auch ihre Führung im Gesamtweltcup an Laura Nolte, die nun mit zwei Pünktchen vorne liegt.

Die Olympiasiegerin von 2022 landete in St. Moritz mit Deborah Levi auf Platz zwei. Nolte hatte in diesem Winter bereits zwei Zweierbob-Rennen gewonnen und war auch in St. Moritz nah am Sieg dran. Letztlich musste sie sich nach einem Krimi mit nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand auf Kalicki geschlagen geben.

Monobob-Rennen der Frauen verschoben