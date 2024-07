Die Thüringer Rennrodlerin Dajana Eitberger geht im kommenden Winter mit einer neuen Doppel-Partnerin an den Start. Zusammen mit der 33-jährigen Eitberger sitzt künftig die 19-jährige Magdalena Matschina auf dem Schlitten. Das teilte der Bob- und Schlittenverband für Deutschland“ am Montag (01.07.2024) mit.

Zuletzt war Eitberger eine Saison mit der 20-jährigen Partnerin Saskia Schirmer gefahren. Das Duo hatte bei der Heim-WM in Altenberg Gold mit der Teamstaffel geholt und im Februar in Oberhof auch einen Weltcupsieg gefeiert. Dennoch war Eitberger nicht zufrieden: "Ich habe vergangenen Winter meine Felle davonschwimmen sehen und Saskia und ich konnten uns leider nicht so gemeinsam entwickeln, wie ich mir das gewünscht hätte", wird Eitberger in der Mitteilung zitiert: "Und wenn ich erfolgreich sein und auch meine Karriere im Doppel fortführen möchte, dann brauche ich eine Partnerin, die schlussendlich das Gleiche will wie ich und dafür auch das letzte Hemd gibt."