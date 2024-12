Florian Wellbrock kannte das ja schon. Am Vormittag ins Becken hüpfen, eine Top-Zeit schwimmen, dann stundenlang warten - und abends auf der Tribüne über Silber jubeln. Am Dienstag lief das bei der Kurzbahn-WM in Budapest schon so über 1500 m, am Samstag wiederholte sich das Szenario über 800 m. Der 27-Jährige musste sich nur dem ungarischen Lokalmatadoren Zalan Sarkany geschlagen geben. Der Tunesier Ahmed Jaouadi war drei Hundertstelsekunden langsamer als Wellbrock und gewann Bronze. Über 1500 Meter hatte Jaouadi am Dienstag noch Gold geholt. Wellbrocks Teamkollege Sven Schwarz belegte Rang vier. Er war ebenfalls bereits am Vormittag geschwommen.