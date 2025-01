Erneut hat sich Francesco Friedrich im Viererbob-Weltcup dem Briten Brad Hall geschlagen geben müssen. Wie schon zuletzt in Winterberg verwies der Brite den zweimaligen Doppel-Olympiasieger aus Pirna auf Rang zwei. Auf der 1722 Meter langen Natureisbahn in St. Moritz erwies sich der Wallner-Schlitten von Hall im unteren Bereich als deutlich schneller als der FES-Bob des Rekordweltmeisters, der mit seinem Team immerhin zweimal Startbestzeiten hinlegte.

"Es war ein durchwachsenes Rennen mit kleinen Fehlern hier und da. Wir haben es im zweiten Lauf leider nicht geschafft, unter fünf Sekunden zu schaffen. Wir probieren und testen noch am Schlitten, Wallner ist da aktuell vorne. Da haben wir Aufgaben und tüfteln", sagte Friedrich

Auf Rang drei landete der Berchtesgadener Johannes Lochner, der sich im zweiten Lauf einen Patzer am Starteck erlaubte. "Das muss ich auf meine Kappe nehmen, da war ich zu euphorisch", sagte Lochner. Adam Ammour vom BRC Thüringen landete zeitgleich auf Rang vier mit dem Schweizer Cedric Follador, der ebenfalls einen Wallner-Bob fährt. Da im vergangenen Dezember in Sigulda aufgrund des Bahnprofils zwei Weltcup-Rennen im Zweierbob ausgetragen wurden, wird das zweite Rennen im Viererbob nun an diesem Sonntag im Schweizer Engadin nachgeholt.