Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz fährt weiterhin ihrer Form hinterher. Beim Weltcup auf der Heimbahn in Altenberg landete die 28-Jährige auf einem enttäuschenden zehnten Platz. Nach einem Lauf hatte die Oberwiesenthalerin noch auf Rang fünf gelegen, sich dann im Finale im unteren Abschnitt einen krassen Schnitzer geleistet. Bereits in der vergangenen Woche war Taubitz im lettischen Sigulda nur Neunte geworden.

Nach dem Rennen flossen erstmal Tränen bei Taubitz. "Die Vorbereitung lief schon nicht so super., Dann hatte ich unten raus immer Probleme. Manchmal soll es nicht sein", ärgerte sich Taubitz nach dem Rennen. "Das ist schon ärgerlich. Die kommen extra her, dann liefere ich so einen Bullshit ab."