Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag (10. September) in Frankfurt/Main mit. Eine acht Personen umfassende Jury unter Leitung des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf entschied über die Vergabe der Auszeichnungen.

Die Leipziger "Initiative für mehr gesellschaftliche Verantwortung im Breitensport-Fußball" hat es sich zum Ziel gesetzt, Ehrenamtliche wie Spieler in Amateurvereinen für Diskriminierungsformen und Vorurteile zu sensibilisieren. Der seit 2005 vergebene Preis, der an den in Auschwitz ermordeten deutsch-jüdischen Nationalspieler Julius Hirsch erinnert, wird am 13. Oktober in München verliehen.