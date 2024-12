Nordische Kombination Jenny Nowak will auch im Weltcup glänzen

Und welche Ziele hat Nowak für die am kommenden Wochenende beginnende Weltcup-Saison? In Lillehammer will sie so weitermachen wie im Sommer. Gute Sprünge und gute Läufe zeigen. "Aber der Winter ist schon was anderes. Aber ich gehe voll auf Angriff." Die starken Ergebnisse der Männer am vergangenen Wochenende taten ein Übriges und geben zusätzliche Motivation: "Das hat mich sehr gefreut für die Männer in Ruka. Wir haben jetzt auch Druck, wollen zeigen, dass sich die Arbeit im Sommer ausgezahlt hat." Und einen großen Wunsch für die gesamte Saison hat die 22-Jährige noch: "Es wäre toll, wenn ich mit einer Medaille von der WM nach Hause fahre."