Röhler, der auf 76,84 Meter kam, musste sich nur dem deutschen Speer-Dominator Julian Weber geschlagen geben. Der Mainzer warf zehn Meter weiter als die Konkurenz (86,63 Meter) und wurde zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister. Trotz des weiten Rückstands verliere der Silbermedaillen-Gewinner Röhler aus Jena nicht die Lust: "Mir geht es zu gut, um den Speer in die Ecke zu stellen", sagte der 32-Jährige Olympiasieger von Rio de Janeiro. Auf Rang drei kam Max Dehning aus Leverkusen (75,70 Meter).

Eine herbe Enttäuschung musste dagegen der Weltmeister von 2020 hinnehmen. Der Dresdner Johannes Vetter, der seinen ersten Wettkampf seit zehn Monaten bestritt, verpasste bei der letzten Chance die Olympianorm von 85,50 Metern deutlich und warf den Speer lediglich 73,16 Meter weit, wurde Sechster. Zu allem Überfluss brach der 31-Jährige, der inzwischen für die LG Offenburg an den Start geht, den Wettkampf ab. Vetter plagten erneut Schulterprobleme, bei den Spielen in Paris wird er nicht dabei sein.

Dem Wurfarm gehe es "beschissen", sagte Vetter, dem nach dem Wettkampf die Tränen kamen: "Seit März steht fest, dass ich definitiv am Ellenbogen operiert werden muss. Trotzdem habe ich es heute versucht." Und bis zum Schluss hoffte er, dass ihm irgendwie noch ein guter Wurf gelingen würde: "Aber die Schmerzen waren einfach zu groß." Aufgeben will Vetter aber nicht: "Weil ich weiß, dass einfach noch was im Tank ist."