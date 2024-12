Der von Diskusolympiasieger Robert Harting gemanagte 27-Jährige hat sich in den Rocky Mountains der namhaften Läufergruppe des On Athletic Club von Trainer Dathan Ritzenheim angeschlossen. Er könne es kaum in Worte fassen, wie aufgeregt er sei, dort dabei zu sein, betonte Farken. Der amtierende Deutsche Meister über 800 und 1.500 Meter nahm sowohl an den Olympischen Spielen in Tokio als auch in Paris teil, verpasste dort aber jeweils den Sprung ins Finale. Seine persönlichen Bestzeiten liegen bei 3:32,10min (1.500m) und 1:45,60min (800m).



"Roberts Entscheidung macht uns traurig, er war ein Gesicht unseres Vereins und der Sportstadt Leipzig", sagte DHfK-Präsident Bernd Merbitz in einer offiziellen Klubmitteilung und detaillierte: "Wir haben versucht, ihn von einem Verbleib zu überzeugen, jedoch ohne Erfolg. Am Ende sind unsere finanziellen Mittel leider begrenzt und wir konnten uns nicht auf eine Lösung einigen, die auch fair mit Blick auf andere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler unseres Vereins gewesen wäre. Wir bedauern Roberts Entscheidung, aber wir respektieren sie."