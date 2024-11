Noch genau ein halbes Jahr, dann wird in Leipzig eine echtes sportliches Großereignis eröffnet: Das deutsche Turnfest gastiert vom 28. Mai 2025 fünf Tage lang in der sächsischen Metropole.

"Wir sind langsam nervös", verrät Turnfest-Organisationschefin Kati Brenner am Donnerstag (28. November 2024) bei ihrem Besuch im ARD-Mittagsmagazin in Leipzig: „Das Team freut sich aber auch sehr darauf.“ Deutsches Turnfest in Leipzig, das bedeutet: "Wir erwarten über fünf Tage hinweg 80.000 Athletinnen und Athleten und in 400 verschiedenen Sportarten deutsche Meisterschaften, internationale Meisterschaften , eine Team-Weltmeisterschaft im Rhönradturnen, aber auch Sportarten wie Sportakrobatik, Aerobic, Rope Skipping oder Faustball, die man vielleicht gar nicht mit Turnen verbindet", nennt Brenner einige Zahlen rund um das Großereignis.

Turnfest in Leipzig – das hat auch eine große Tradition. Bereits 1863 und damit gleich bei der dritten Auflage des Turnfestes waren die Sachsen Gastgeber. Im kommenden Jahr gastiert das Turnfest zum 13. Mal in Leipzig. Die Veranstaltung soll in der ganzen Stadt zu sehen und zu spüren sein. Neben der großen Eröffnung auf der Festwiese freut sich Brenner auch darüber, „dass an über 50 Standaorten in vielen Wettkämpfen sowohl der Breitensport als auch der internationale Spitzensport im Mittelpunkt steht.“