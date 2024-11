Schwimmen Olympiasieger Lukas Märtens erhält die "Goldene Henne"

Nach OIympia-Gold bekam er das Silberne Lorbeerblatt - die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Leistungen in Deutschland. Auch seine Kollegen zollten ihm Respekt: Märtens wurde beim Voting "Der Beste 2024" unter den rund 4.000 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten zum Sieger gekürt. Zudem verewigte sich der bekennende Magdeburg-Liebhaber auf der "Sports Walk of Fame" in seiner Heimstadt.

Die Goldene Henne ist in den vergangenen drei Jahrzehnten über sich hinaus gewachsen: 1995 wurde sie ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Benannt ist der Preis nach dem Spitznamen "Henne" der in der DDR beliebten Entertainerin Helga Hahnemann (1937-1991). Inzwischen wird der Preis an Entertainer, Musiker und Sportler aus dem ganzen Land verliehen. Die Veranstalter - der MDR und die Zeitschrift "Super Illu" - bezeichnen die Henne als gesamtdeutschen Medienpreis. An diesem Freitag wird die Auszeichnung in Form eines goldenen Vogels zum 30. Mal vergeben. Der MDR übertrug die Jubiläumsshow vor 4.500 Zuschauern auf der Leipziger Messe live.