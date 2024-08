In wie vielen Sportarten werden Medaillen vergeben?

In 22 Sportarten werden Medaillen vergeben. Insgesamt stehen 549 Entscheidungen an. Es kommen in der französischen Hauptstadt rund 4400 Athletinnen und Athleten aus 168 Ländern zusammen.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Es werden dieselben Sportstätten wie bei Olympia genutzt, es wurden allerdings ein paar Anpassungen vorgenommen. Das olympische Beachvolleyball-Stadion unter dem Eiffelturm wurde in ein Fußballfeld verwandelt. Das nun Paralympische Dorf wurde behindertengerecht gemacht. Nur der Place de la Concorde, wo während Olympia noch die Wettbewerbe im 3x3-Basketball, BMX-Freestyle, Breaking und Skateboard ausgetragen wurden, wird sportlich nicht mehr genutzt.

Welche Sportarten gibt es bei den Paralympics?

5er-Blindenfußball, Badminton, Boccia, Bogenschießen, Dressursport, Gewichtheben, Goalball, Judo, Kanu, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby, Rollstuhltennis, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball, Sportschießen, Taekwondo, Tischtennis, Triathlon - und damit dieselben wie schon in Tokio.

Wie groß sind die deutschen Medaillenchancen?

In Tokio gewann das deutsche Team insgesamt 43 Medaillen, darunter 13-mal Gold. Erstmals gehörte Deutschland im Medaillenspiegel nicht zu den besten zehn Nationen. In Paris soll die Ausbeute bestätigt oder erweitert werden, sagte Chef de Mission Karl Quade. In mehreren Wettbewerben gehen deutsche Athleten als Goldkandidaten ins Rennen, wie beispielsweise Elena Semechin (Schwimmen), Markus Rehm (Leichtathletik), Martin Schulz (Triathlon) oder Annika Zeyen-Giles (Radsport), die ihre Sportarten in den jeweiligen Klassen dominieren.

Wie hoch sind die Prämien?

Den Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) winken die gleichen Preisgelder wie den Medaillengewinnern der Olympischen Spiele. Für Gold werden über die Sporthilfe 20.000 Euro ausgeschüttet, Silber wird mit 15.000 Euro belohnt, für Bronze gibt es 10.000 Euro.

Wo kann man die Paralympics im Fernsehen sehen?