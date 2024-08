So warnt Meyer, dass möglichst schnell etwas passieren müsse. Es stehe viel Arbeit bevor, wobei noch unklar sei, ob bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles schon Dinge auf den Weg gebracht werden. Auf jeden Fall müsse spätestens danach gehandelt werden. "Es ist höchst schwierig, gute Trainer zu finden. Die Qualifikationen sind selten so vorhanden, wie wir sie benötigen. Wenn die Qualifikation da ist, ist das Geld nicht da, um ihn adäquat zu bezahlen. Und dann geht der sehr gute Trainer ins Ausland (…) Das Hauptproblem ist, dem Negativtrend in der Trainerstruktur entgegenzuwirken. Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass wir einen Positivtrend schaffen können. Der wird sich nicht unmittelbar in Medaillen widerspiegeln. Aber wir sollten etwas Gutes erkennen“, hofft Meyer.