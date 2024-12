Ilke Wyludda ist tot. Die Diskus-Olympiasiegerin von 1996 starb am Sonntag im Alter von 55 Jahren in Halle an den Folgen einer Erkrankung. Das teilte Silke Renk, Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt und ehemalige Trainingskollegin von Wyludda, am Montag (2. Dezember) unter Berufung auf den engsten Familienkreis mit.

Wyludda gehörte während ihrer aktiven Zeit zu den weltbesten Diskuswerferinnen. Zunächst war sie auch als Kugelstoßerin aktiv, wo sie 1985 bei den Junioren-Europameisterschaften Silber gewann. In der Folge konzentrierte sich die Athletin vom SC Chemie Halle auf den Diskus - mit großem Erfolg. Von 1989 bis 1991 konnte Wylluda in 41 nationalen und internationalen Wettkämpfen von keiner anderen Diskuswerferin bezwungen werden.

1990 feierte sie mit EM-Gold in Split ihren ersten großen Titel auf internationaler Bühne. Im Jahr darauf wurde sie Vize-Weltmeisterin in Tokio, ehe sie einige Verletzungen zurückwarfen. Es folgte der Wechsel nach Chemnitz, wo sich die gebürtige Leipzigerin wieder in die Weltspitze zurückkämpfte. 1995 holte Wyludda in Göteborg erneut WM-Silber und feierte mit dem Olympiasieg 1996 in Atlanta den größten Erfolg ihrer Laufbahn. Im Finale schleuderte sie den Diskus im zweiten Versuch auf 69,66 Meter und gewann vor der Russin Natalja Sadowa und Elina Swerawa (Belarus). Wyludda ist bis heute die letzte deutsche Olympiasiegerin in dieser Disziplin.