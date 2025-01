Im vergangenen Jahr lockte die Pferdesportmesse und die Veranstaltungen rund 77.000 Zuschauer nach Leipzig. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden. Stolz ist Partner-Pferd-Organisator Volker Wulff darauf, dass es jedes Jahr gelingt, Top-Athletinnen und –Athleten nach Leipzig zu locken. "Die Protagonisten sind das Salz in der Suppe", sagte er im Vorfeld bei SPORT IM OSTEN. Und er verrät: "Wir haben neue, tolle Leute dabei. Eine Sophie Hinnes zum Beispiel, die in den letzten Monaten für Furore gesorgt hat." Die 26-Jährige aus der Nähe von Bremen gewann im vergangenen Jahr alle Springen des Bundeschampionats und um November im italienischen Verona ihren ersten Weltcup.

"Wir haben die Weltspitze dabei", freut sich Wulff. So hätten sich die Schweizer Weltranglistenzweiten und –fünften Steve Guerdat und Martin Fuchs ebenso angekündigt wie der Deutsche Daniel Deusser, Springreit-Legende Marcus Ehning, der Österreicher Max Kühner oder Hans-Dieter Dreher. Der Südbadener gewann im Dezember den Weltcup in La Coruna in Spanien und am Silvestertag den Weltcup im belgischen Mechelen.