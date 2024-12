Leipzig ist die elfte von 14 Weltcup-Stationen bei den Springreitern in dieser Saison. Das große Finale findet Anfang April im schweizerischen Basel statt. Dort will auch Max Kühner an den Start gehen, dafür muss er aber noch ein paar Punkte in der Rangliste sammeln. "Spätestens in Leipzig hätte ich gerne die 40 Punkte voll", erklärte er am Dienstag. Mit dieser Marke hatte man in den letzten Jahren seinen Platz in der Saisonendveranstaltung sicher. Abhängig von seinen Punkten zuvor will er sich dann kurzfristig für sein Pferd entscheiden, um auch jüngeren Tieren die Möglichkeit zu geben, sich in den schwereren Parcours zu beweisen.