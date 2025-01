Von Donnerstag bis Sonntag werden die Hallen geöffnet. Los geht es mit regionalen Prüfungen und Amateuren. Am Freitag (17. Januar 2025) finden mit den Qualifikationen für den Springreit- und Fahrer-Weltcup die ersten Highlights statt. Am Samstag gibt es neben dem Championat von Leipzig wieder den "Goldenen Sattel". Dort dürfen sich ausgewählte Nachwuchsreiter dem großen Publikum präsentieren. Den Abschluss am Sonntag bilden neben weiteren Nachwuchswettbewerben die beiden Weltcups. Das komplette Sport-Programm gibt es hier .

Leipzig ist die elfte von 14 Weltcup-Stationen bei den Springreitern in dieser Saison. Das große Finale findet Anfang April im schweizerischen Basel statt. Dort will auch Max Kühner an den Start gehen. In Leipzig wollte er mindestens 40 Punkte voll haben, jetzt sind es schon 42. Abhängig davon will er sich kurzfristig für sein Pferd entscheiden, um auch jüngeren Tieren die Möglichkeit zu geben, sich in den schwereren Parcours zu beweisen.