Langenhan, der mit seinem zweiten Platz in der vergangenen Woche bereits seine aufsteigende Form angedeutet hatte, sorgte schon im ersten Durchgang für eine Art Vorentscheidung. Am Ende hatte der 25-Jährige vom BRC 05 Friedrichroda 0,239 Sekunden Vorsprung auf Altmeister Loch. Durch den Sieg übernahm Langenhan auch in der Gesamtwertung die alleinige Führung vor dem Österreicher Nico Gleirscher, der in Oberhof nur Sechster wurde.



"Ich freue mich irrsinnig für die ganze Mannschaft, das hat es noch einmal gebraucht vor der WM", sagte Bundestrainer Patric Leitner mit Blick auf die Weltmeisterschaften in Whistler/Kanada (6. bis 9. Februar).