Der Magdeburger Schwimm-Trainer Bernd Berkhahn bleibt bis 2028 Bundestrainer. Wie der 53-Jährige am Donnerstag (5. Dezember 2024) in einer Medienrunde bekannt gab, wird er die deutschen Schwimmer als Verantwortlicher für die Langstrecken bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles betreuen. Die Entscheidung habe er trotz lukrativer Angebote aus dem Ausland getroffen. Eigenen Angaben zufolge hatte der in Magdeburg arbeitende Berkhahn vor, während und nach den Olympischen Spielen von Paris Gespräche und konkrete Angebote.