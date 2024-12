Ihm sei am Dienstag "beim Sprinttraining der Adduktor zugegangen", wird Grotheer in einer Mitteilung des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland (BSD) zitiert. Durch den Startverzicht in Sigulda droht Grotheer nun erst einmal weit hinter seine zwei engsten Verfolger, die beiden Briten Matt Weston und Marcus Wyatt zurückzufallen. Das nächste Rennen steht am 3. Januar in Winterberg an. Bis dahin will Grotheer wieder fit sein. "Das ist jetzt mein Ziel für die nächsten Wochen", sagte der 32-Jährige.