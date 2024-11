Teamsprint-Olympiasiegerin Hennig (Oberwiesenthal) hat im Klassikrennen über zehn Kilometer trotz gesundheitlicher Probleme in der Vorbereitung an einem Podestplatz geschnuppert. Am Ende fehlten nur 1,4 Sekunden zur Norwegerin Astrid Öyre Slind. Victoria Carl (Zella-Mehlis) rundete als Elfte das gute deutsche Ergebnis ab. "Das war der schönste vierte Platz, den man sich vorstellen kann. Ich hatte einen schlechten Herbst, war oft krank und hab nicht viel erwartet. Ich bin sehr dankbar", sagte Teamsprint-Olympiasiegerin Hennig.