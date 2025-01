Victoria Carl hat bei der Tour de Ski für ihr zweites Topergebnis innerhalb von 24 Stunden gesorgt. Die Thüringerin landete nach 15 Kilometern im klassischen Stil wie schon am Dienstag auf dem vierten Platz und war hoch erfreut: "Ich bin super zufrieden. Ich konnte mir die Gruppe hinter mir vom Hals halten, bin aber auch lange allein gelaufen", sagte Carl im "Ersten". In der Gesamtwertung liegt die 29-Jährige mittlerweile auf dem siebten Platz.

Bereits am Sylvester-Tag hatte Carl im 20 Kilometer-Freistilrennen in Toblach den vierten Platz belegt. Auch diesmal konnte sie zur vor ihr laufende Finnin Kerttu Niskanen nicht aufschließen. "Sie ist momentan in einer sehr guten Form", sagte Carl. In einer eigenen Liga liefen die beiden Norwegerinnen Astrid Oeyre Slind und Therese Johaug, die fast eine Minute vor Niskanen ins Ziel kamen. Slind übernahm mit dem Sieg auch die Führung in der Gesamtwertung der Tour de Ski vor Johaug.