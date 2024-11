Erster Wettkampf, erster Sieg: Das deutsche Team hat einen Traumstart in die neue Skisprung-Saison gefeiert und erstmals einen Mixed-Wettbewerb im Weltcup gewonnen. Im norwegischen Lillehammer siegte das DSV-Quartett mit Selina Freitag, Katharina Schmid, Andreas Wellinger und Pius Paschke am Freitag (22. November) souverän - allerdings waren einige Topstars nicht am Start. "Das ist natürlich hervorragend, man weiß ja am Anfang nicht, wo man steht", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.