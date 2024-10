"Ich freue mich riesig, dass ich wieder da oben stehen darf. Das war in den letzten Jahren nicht ganz so selbstverständlich", sagte die 28 Jahre alte Siegerin Schmid nachher im Interview mit SPORT IM OSTEN und ergänzte: "Ich habe mich im Sommer richtig zusammengerissen, jetzt zahlt sich das so nach und nach aus."



Das Treppchen hinter Schmid komplettierten die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (134m/126m/240,6 Pkt.) und Yuki Ito (133m/124m/235,8 Pkt.) aus Japan. Auch wenn Lara Malsiner in der Vogtlandarena nur Platz 15 belegte (196 Pkt.), reichte dieser der Italierin zum Gesamtsieg der Sommer-Grand-Prix-Serie 2024.