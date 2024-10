Wie knapp kann eine Medaillenentscheidung bei einer Tanz-WM sein? Um vier Hundertstelpunkte verpassten am Samstag (12.10.2024) in Leipzig die deutschen Meister Tomas Fainsil und Violetta Fainsil WM-Silber. Bei den Welt-Titelkämpfen im Standard der Amateure mussten sich die beiden Stuttgarter mit 188,17 Punkten hauchdünn mit Platz drei begnügen. Den zweiten Platz holten sich die Rumänen Rares Cojoc und Andreea Matei (188,21 Punkte). Überlegen dagegen der Sieg: Neue Weltmeister sind Alexey Glukhov und Anastasia Glazunova aus Moldau (195,17 Punkte).

Für die neuen Titelträger war es der erste WM-Triumph in 14 gemeinsamen Jahren auf dem Parkett. Als bisher beste Platzierung holten sie bei der WM 2021 Bronze. Nun also WM-Gold für die Europameister, die zudem seit Mai 2023 alle Wettbewerbe gewannen, bei denen sie am Start waren: "Dieses Gold bedeutet mit so viel. Es war ein sehr langer und steiniger Weg", sagte Glazunova nach dem Wettkampf am Mikrofon von Sport im Osten.