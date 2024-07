Tischtennis Post SV Mühlhausen gelingt Chinesen-Coup

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen ist ein echter Coup gelungen. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte wurden zwei chinesische Spieler verpflichtet. Und nicht irgendwelche, sondern zwei der absoluten Weltklasse. Wie der Verein mitteilte, werden Lin Gaoyuan und Liang Jingkun ausschließlich in den Spielen der Champions League zum Einsatz kommen. Jingkun ist derzeit auf Platz zwei der Weltrangliste, Gaoyuan ist Siebter. Beide waren mehrfach Mannschafts-Weltmeister.

"Die letzten 20-25 Jahre gab es keinen chinesischen Nationalspieler, der in Europa gespielt hat. Wir haben ein Novum, dass Top-Chinesen in Europa spielen. Die besten 5 Spieler in China waren unantastbar. Es ist phänomenal, dass das kleine Mühlhausen solche Weltspieler verpflichtet hat. Es ist ein ganz großes Ereignis für gesamt Tischtennis-Deutschland", freute sich Trainer Erik Schreyer, der den Mut hatte und den chinesischen Verband angesprach. "Die Chinesen lieben Emotionen, und so gibt es die mehr als in unserer Halle in Mühlhausen. Die Verhandlungen waren einfacher als gedacht."