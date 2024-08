Bei den Olympischen Spielen in Paris war Diskuswerfer Henrik Janssen noch nach drei ungültigen Versuchen in der Qualifikation gescheitert. Am Freitagabend durfte der Magdeburger wieder jubeln. Mit einer Weite von 66,40 Meter im letzten Versuch setzte er sich vor Steven Richter (LV 90 Erzgebirge/65,72) und dem Olympia-Sechsten Clemens Prüfer (SC Potsdam/ 63,03) durch. "Ich bin zufrieden, dass ich im letzten Versuch noch Nervenstärke bewiesen habe und auch ein bisschen Länge in die Würfe reingekriegt habe. Die Weite hätte ich auch in Paris werfen können. Technisch hat es dort einfach nicht geklappt. Ich hoffe, das passiert nie wieder. Ich werde hart daran arbeiten, dass ich so eine Scheiße nie wieder bei einem großen Wettkampf mache", freute sich Janssen.